В разработке гиперзвукового оружия Китай опережает и США, и РФ — Пентагон

14 марта 2024, 10:45

"В то время как Китай и россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукого оружия и, судя по всему, поставили системы на боевое дежурство, Китай опережает россию и по количеству таких систем, и по инфраструктуре, необходимой для их поддержки", — сказал ведущий научный сотрудник разведывательного управления минобороны США Пол Фрейстлер.