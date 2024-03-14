В разработке гиперзвукового оружия Китай опережает и США, и РФ — Пентагон

"В то время как Китай и россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукого оружия и, судя по всему, поставили системы на боевое дежурство, Китай опережает россию и по количеству таких систем, и по инфраструктуре, необходимой для их поддержки", — сказал ведущий научный сотрудник разведывательного управления минобороны США Пол Фрейстлер.
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