В США провели третье успешное испытание гиперзвукового оружия

21 июля 2022, 11:15

Raytheon Technologies в партнерстве с Northrop Grumman испытала ракету, которая была разработана для ВВС США и Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов, сообщили в Пентагоне.

Как пишет Reuters, гиперзвуковое оружие движется в верхних слоях атмосферы со скоростью, превышающую скорость звука в пять раз — около 6200 км/ч.Ракету запустили из самолета, разогнали до гиперзвуковой скорости при помощи реактивного двигателя, а после провели по заданной траектории, чтобы "исследовать пределы" и сверить с "цифровыми моделями".13 июля в США успешно испытали другое гиперзвуковое оружие - разработанное компанией Lockheed Martin.