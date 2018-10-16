Пентагон объявил о гиперзвуковом оружии

16 октября 2018, 10:45

Несмотря на тот факт, что согласно официальным заявлениям, первые шаги в разработке гиперзвукового оружия Соединённые штаты Америки должны были начать делать лишь в 2019 году, в Пентагоне открыто заявили о том, что проектные работы уже успешно завершены.

А сделали ряд важных шагов к тому, чтобы начать использовать гиперзвуковую технологию на своём вооружении. Аналитики полагают, что речь идёт не более чем о проектной документации, так как на оптимизацию самой технологии могут уйти годы, не говоря уже о процессе испытаний.

На реализацию программы гиперзвукового вооружения из бюджета Соединённых Штатов Америки предполагается выделить порядка 20 млрд. долларов, а принять на вооружение ракеты способные перемещаться с гиперзвуковой скоростью можно будет только к 2025 году.