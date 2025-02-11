11 февраля 2025, 12:45

США будут подталкивать европейских союзников закупать больше оружия для Украины

Агентство со ссылкой на источники пишет, что официальные лица Соединенных Штатов, включая спецпредставителя президента США по Украине и РФ Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.



Отмечается, что это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация Дональда Трампа, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия в Украину без значительных затрат американского капитала.



Келлогг отказался подтвердить наличие плана, но сказал: "США всегда любили продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".

