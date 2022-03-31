Сенаторы просят Байдена ускорить поставки помощи Украине

31 марта 2022, 10:15

"Обязательства Америки перед Украиной и нашими союзниками из НАТО требуют, чтобы мы ускорили поставки оружия и снаряжение нашим союзникам и партнерам"- говорится в письме сенаторов советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану.

Между тем, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что поставки помощи Украине осуществляются ежедневно.



"За последние три недели Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около $350 млн. Мы также способствуем поставкам дополнительной помощи от наших союзников и партнеров – по меньшей мере 30 стран предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности с начала вторжения", - добавила пресс-секретарь.