Союзники готовят миллиарды помощи для Украины — Рютте

"США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро переходят к увеличению инвестиций в оборону. Объявлены крупные увеличения и последуют другие. Что касается Украины, союзники готовят еще миллиарды в виде помощи, плюс взносы в гарантии безопасности", — заявил генсек НАТО после разговора с Трампом.
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