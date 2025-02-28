Союзники готовят миллиарды помощи для Украины — Рютте

28 февраля 2025, 12:15

"США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро переходят к увеличению инвестиций в оборону. Объявлены крупные увеличения и последуют другие. Что касается Украины, союзники готовят еще миллиарды в виде помощи, плюс взносы в гарантии безопасности", — заявил генсек НАТО после разговора с Трампом.