НАТО работает над новым механизмом поставок оружия Украине

4 августа 2025, 10:15

Как отмечает Reuters, Киев должен определить приоритетность необходимых ему вооружений партиями по $500 млн, а союзники по НАТО в координации с генсеком Рютте решат, кто выделит на это средства.

Предполагается, что благодаря такому подходу альянс сможет предоставить Украине американское оружие на сумму $10 млрд. По словам одного из источников, это позволит европейским странам быстрее закупать вооружения у США и избегать длительных бюрократических процедур.Согласно статье, обсуждается минимум одна партия вооружений для Украины в рамках нового механизма.