СМИ назвали кандидата на должность генсека НАТО с "сильными позициями"

26 февраля 2024, 11:45

Как пишет агентство Reuters, это — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру поддерживают Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия.

"Президент Байден решительно поддерживает кандидатуру премьер-министра Рютте на пост следующего генсека НАТО. Премьер-министр Рютте глубоко понимает важность Альянса, является прирожденным лидером и коммуникатором, и его руководство хорошо послужит Альянсу в это критическое время", — заявил агентству американский чиновник.Трое дипломатов заявили, что на данный момент Рютте поддерживают около 20 членов НАТО. Однако другой высокопоставленный дипломат предупредил, что соглашение еще не достигнуто и еще может появиться другой кандидат.Нынешний генсек Йенс Столтенберг уйдет в отставку в октябре.