Все наши действия направленны на победу Украины — Марк Рютте

На Мюнхенской конференции по безопасности премьер Нидерландов заявил, что Европе нужно укреплять обороноспособность и активнее поддерживать Украину.
О чем еще говорил Марк Рютте:
Кто бы ни был следующим президентом США, "нам нужно инвестировать в оборону, наращивать производство и делать больше для поддержки Украины", чтобы убедиться, что "мы остаемся в безопасности и наши ценности защищены".
"Европе необходимо увеличить поддержку Украины, поскольку это в ее интересах"
"Если бы шла речь о переговорах между Украиной и россией, единственным, кто может инициировать эти переговоры, является Зеленский"
"Все, что мы делаем сейчас, направлено на то, чтобы Украина победила в этой войне. И я не хочу рассуждать о каком-либо другом результате".