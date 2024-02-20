Все наши действия направленны на победу Украины — Марк Рютте

20 февраля 2024, 9:15

На Мюнхенской конференции по безопасности премьер Нидерландов заявил, что Европе нужно укреплять обороноспособность и активнее поддерживать Украину.

О чем еще говорил Марк Рютте:Кто бы ни был следующим президентом США, "нам нужно инвестировать в оборону, наращивать производство и делать больше для поддержки Украины", чтобы убедиться, что "мы остаемся в безопасности и наши ценности защищены"."Европе необходимо увеличить поддержку Украины, поскольку это в ее интересах""Если бы шла речь о переговорах между Украиной и россией, единственным, кто может инициировать эти переговоры, является Зеленский""Все, что мы делаем сейчас, направлено на то, чтобы Украина победила в этой войне. И я не хочу рассуждать о каком-либо другом результате".