Рютте опроверг слухи о перенаправлении США оружия для Украины на Ближний Восток

27 марта 2026, 9:45

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время презентации своего отчета за 2025 год в штаб-квартире Альянса в Брюсселе заявил, что американское оружие в рамках механизма НАТО PURL, в частности системы ПВО и ракеты к ним, будет продолжать поставляться в Украину, несмотря на потребности войны на Ближнем Востоке, пишет ЕП.

"Могу заверить вас, что критически важная поддержка от Соединенных Штатов для Украины, оплаченная союзниками, — эта известная аббревиатура PURL — продолжает поступать", — сказал Рютте.



По его словам, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для систем Patriot, а также другом критическом для Украины военном снаряжении.