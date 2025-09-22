Часть военного оборудования по программе PURL доставлена в Украину

22 сентября 2025, 8:45

Украинские СМИ со ссылкой на представителя НАТО сообщили о прибытии первой партии военного оборудования по программе PURL.

По его словам, в ближайшее время ожидаются новые поставки.Программа предусматривает поставки оружия и военной техники Украине из запасов США за счет финансирования стран-членов НАТО. На сегодняшний день в рамках PURL профинансировано четыре пакета на общую сумму ок. $2 млрд.4 августа США и НАТО объявили о запуске новой инициативы поддержки Украины - Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), направленной на ускоренную поставку Украине американских вооружений.