У НАТО заявили, що постачання зброї для ЗСУ в рамках програми PURL триває

12 ноября 2025, 8:15

Представник Альянсу повідомив, що партнери продовжують фінансувати нові пакети допомоги Україні та готують "додаткові зобов’язання".

Перші чотири пакети — загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів — були профінансовані: Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня); і Канадою (24 серпня). Окрім уже профінансованих пакетів PURL, низка союзників працює над додатковими зобов’язаннями— сказав він.Представник НАТО анонсував, що найближчим часом ще більше союзників можуть оголосити про нові пакети допомоги Україні:Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було — постачання триває, нове обладнанню прибуває до України.