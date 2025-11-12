У НАТО заявили, що постачання зброї для ЗСУ в рамках програми PURL триває

Представник Альянсу повідомив, що партнери продовжують фінансувати нові пакети допомоги Україні та готують "додаткові зобов’язання".
Перші чотири пакети — загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів — були профінансовані: Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня); і Канадою (24 серпня). Окрім уже профінансованих пакетів PURL, низка союзників працює над додатковими зобов’язаннями
— сказав він.
Представник НАТО анонсував, що найближчим часом ще більше союзників можуть оголосити про нові пакети допомоги Україні:
Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було — постачання триває, нове обладнанню прибуває до України.