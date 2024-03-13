Нові абоненти Vodafone Joice отримають додаткові тижні спілкування

13 марта 2024, 12:45

Vodafone Україна вирішив покращити умови для усіх нових абонентів. Компанія запустила нову акцію «2 пакети послуг включено» в тарифах Joice.

Розуміючи важливість зв’язку в непростих умовах, Vodafone полегшує для абонентів користування новим номером – відтепер в стартових пакетах тарифної лінійки Joice включено два пакети послуг замість одного.

Усі нові клієнти, які придбають стартовий пакет та активують тариф Joice START, PRO або MAX отримають перші 2 пакети послуг без доплат.Для того, щоб отримати 2 пакети послуг, необхідно активувати стартовий пакет, здійснивши перший дзвінок або скориставшись послугами мобільного інтернету у період дії Акції. Після цього Акція підключається автоматично. Нові абоненти одразу зможуть користуватися обраними тарифами та насолоджуватися перевагами зв’язку від Vodafone.