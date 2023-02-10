Vodafone представив нову національну лінійку тарифів Joice

10 февраля 2023, 15:45

Vodafone оголосив про масштабне оновлення тарифів, презентувавши нову національну лінійку Joice, яка відтепер стане основною тарифною пропозицією оператора.



Користувачам нових тарифів Joice Start, Joice Pro та Joice Max не треба шукати Wi-Fi, щоб подивитись серіал на Netflix, замислюватись, скільки залишилось гігабайт, або скільки коштуватиме дзвінок на мережу іншого оператора.

За фіксовану абонплату користувач отримує все, що йому необхідно для зв’язку та інтернету. В новій лінійці Vodafone спробував врахувати всі поточні потреби абонентів, тому:



– кількість популярних застосунків з безлімітним трафіком збільшено до 38;

– ще більше гігабайт мобільного інтернету;

– ще більше хвилин для дзвінків на всі мережі.



Окрім того, в усіх нових тарифах Joice діє акція "Доступний роумінг у подарунок", в рамках якої надається 10 ГБ інтернет-трафіку та 100 хвилин для спілкування. Строк дії акції для нової лінійки Joice з 10.02.2023 по 30.06.2023.



Стартові пакети з новими тарифами легко знайти на полицях через новий дизайн – на обкладинках зображені українки в національних костюмах. Цей яскравий образ також використовується в усіх рекламних проявах тарифної лінійки.



"Минулий рік кардинально змінив запит та вимоги українців щодо мобільного зв’язку. Те, що було важливо раніше, зараз відходить на другий план. Змінились канали отримання інформації – ми бачимо, що нині переважають Telegram, YouTube, TikTok, Instagram. Змінились пріоритети: якщо раніше при виборі оператора люди орієнтувались більше на своє коло спілкування або ціну, то сьогодні вирішальними є такі речі як покриття та наявність додаткових пропозицій – таких, як безлімітний трафік на сервіси, якими користуєшся щодня, та доступний роумінг, – коментує оновлення тарифів Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна. – В таких умовах найбільшою популярністю останнім часом користується наш тариф Joice. Він вже переріс своє молодіжне позиціонування та здобув прихильників серед аудиторії різного віку. Тому в свої оновленій версії це справді народний тариф".



В лінійці Joice наразі три тарифи: Joice Start, Joice Pro і Joice Max: