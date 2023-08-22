Vodafone оновив лінійку тарифів для бізнес-клієнтів

З 1 вересня Vodafone пропонує бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Враховуючи те, що користування послугами мобільного зв’язку в бізнес-тарифах останнім часом зросло, Vodafone збільшує обсяги всіх послуг в тарифах: обсяг мобільного інтернет трафіку, кількість доступних хвилин для розмов з абонентами в Україні та кількість SMS.
Для того, щоб підтримати українські компанії під час війни, Vodafone надає всім новим бізнес-клієнтам знижку 50%. Нові клієнти, які підключаться до кінця цього року в бізнес-тарифи, зможуть протягом року з моменту підключення сплачувати за зв’язок вдвічі менше. Знижка діє для всіх нових бізнес-клієнтів, які є юридичними особами або ФОП.
В оновленій тарифній лінійці зміни торкнулись наступних тарифів:
Business Unlim (135 грн/міс зі знижкою протягом року, далі 270 грн/міс) з безлімітним інтернетом та дзвінками в мережі Vodafone, кількість включених в щомісячний пакет хвилин для дзвінків по Україні збільшена до 300 хв, кількість повідомлень – до 300 SMS.
Тарифи Business Start (77,50 грн/міс зі знижкою протягом року, далі 155 грн/міс) і Business Pro (100 грн/міс зі знижкою протягом року, далі 200 грн/міс) надають 10ГБ і 22ГБ мобільного інтернету відповідно та вже мають безкоштовну послугою Online PASS, що дозволяє користуватись безлімітним трафіком для меседжингу в найбільш популярних застосунках. Усім новим користувачам цих тарифів Vodafone надає додаткових 5 ГБ протягом півроку. Обидва тарифи мають безліміт на розмови в мережі Vodafone, а також збільшені включені пакети хвилин для розмов по Україні та SMS. Тариф Business Start включає 120 хвилин для дзвінків по Україні та 120 SMS. Тариф Business Pro – 180 хвилин на всі українські номери та 180 SMS.
Тарифи Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP та Device 4G залишаються без змін.
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