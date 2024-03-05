Vodafone вполовину знизив ціни на Інтернет речей

5 марта 2024, 12:45

Отримати знижку -50% на місячну оплату тарифу на цілий рік можуть нові клієнти Vodafone та поточні клієнти на підключення нових SIM-карток.

Для того, щоб підтримати українські компанії, Vodafone надає всім бізнес-клієнтам знижку -50% на IoT-тарифи. Клієнти, які підключать нові SIM-картки протягом наступних двох місяців, зможуть протягом року з моменту підключення сплачувати за користування інтернетом речей вдвічі менше. Пропозиція щодо знижки діє для всіх юридичних осіб та ФОП до 30 квітня 2024 року.



Головною перевагою лінійки ІоТ-тарифів для бізнесу є підтримка всіх стандартів зв’язку (2G/3G/4G) в кожному тарифі. Тарифи мають покілобайтну тарифікацію. Таким чином, користувачі тарифів економлять, сплачуючи лише за використаний трафік. Тарифи мають збільшений об’єм хвилин на передачу даних Circuit Switched Data (CSD) мережі Vodafone та кількість SMS.