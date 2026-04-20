200 грн на місяць: Vodafone запустив акцію для клієнтів 55+

20 апреля 2026, 13:45

Для тих, хто шукає вигідніші умови для спілкування, але хоче зберегти свій номер, Vodafone запустив акцію POVAGA.

Тепер для нових клієнтів віком від 55 років діє спеціальна ціна на контрактний зв'язок – лише 200 грн на місяць.

Ця вартість фіксується на цілий рік, тож клієнти можуть забути про переплати та зосередитися на головному – спілкуванні з близькими.Що отримують клієнти за 200 грн/міс:• Повний безліміт на дзвінки всередині мережі Vodafone.• Повний безліміт інтернету в Україні• 1000 хвилин для розмов з абонентами інших операторів та рідними, які зараз у ЄС (27 країн).• Зв'язок за кордоном: 15 ГБ інтернету вже включено для використання в країнах ЄС.• 150 SMS в Україні та 27 країнах ЄСЯк долучитися до акції?Пропозиція діє до 31 травня 2026 року включно. Щоб отримати акційну ціну, потрібно в цей періодприйти з паспортом та ІПН в будь-який магазин Vodafone і перенести свій номер від іншого оператора на контрактну форму обслуговування Vodafone. Номер при цьому залишається абсолютно без змінКонтракт забезпечує не лише вигоду, а й додатковий захист номера. Більше про умови акції «POVAGA» можна дізнатись на сторінці акції або у будь-якому магазині Vodafone, де фахівці також зможуть допомогти із налаштуваннями.