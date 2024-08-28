Перейти до Vodafone зі своїм номером стало вигідніше

28 августа 2024, 12:15

Vodafone запустив оновлені тарифні пропозиції в рамках послуги переносу номера. Клієнти, які бажають перейти в мережу Vodafone, можуть заощадити протягом року до 50% на мобільному зв'язку.

Та головна перевага послуги – можливість зберегти свій номер, включно з кодом оператора. Це дозволяє уникнути перереєстрації в багатьох сервісах, у тому числі банкінгових, які прив'язані до номеру телефону. Cкористатися перевагами послуги перенесення номеру можна, оформивши заявку на сайті або в магазинах Vodafone.



При перенесенні номеру нові абоненти Vodafone можуть обрати зручну для себе форму обслуговування, підключившись до контракту або передплати. Розмір та тривалість знижки – від 6 до 12 місяців – залежить від обраного тарифу.



Тариф Red Turbo пропонує безлімітний мобільний інтернет та 1000 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні. Вартість послуг для клієнтів, які перейшли на Vodafone, становить 100 грн/місяць протягом 12 місяців, далі вартість становитиме 150 грн/місяць.



Тариф Red Start пропонує 20 ГБ мобільного інтернету та вже має безкоштовну послугу Online PASS, що дозволяє користуватись безлімітним трафіком для меседжингу в найбільш популярних застосунках, 200 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та безліміт на розмови в мережі Vodafone. Вартість послуг для клієнтів, які перейшли на Vodafone – 120 грн/місяць протягом 12 місяців, подальша вартість – 190 грн/місяць.



Тариф Red Pro пропонує 40 ГБ мобільного інтернету із включеними безкоштовними послугами Online PASS та Social PASS (дозволяють користуватись безлімітним трафіком для меседжингу та в соціальних мережах), 350 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та безліміт на розмови в мережі Vodafone. Вартість послуг для клієнтів, які перейшли на Vodafone, становитиме 160 грн/місяць протягом 12 місяців, подальша вартість – 260 грн/місяць.



Тариф Red Max пропонує 60 ГБ мобільного інтернету із включеною безкоштовною послугою Online PASS, Social PASS, Video PASS (дозволяють користуватись безлімітним трафіком для меседжингу, в соціальних мережах та у популярних музичних і відео застосунках), 500 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та безліміт на розмови в мережі Vodafone. Вартість послуг для клієнтів, які перейшли на Vodafone, становитиме 180 грн/місяць протягом 12 місяців, подальша вартість – 330 грн/місяць.



Тариф Red Unlim Plus пропонує безлімітний мобільний інтернет, 600 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та безліміт на розмови в мережі Vodafone. Вартість послуг для клієнтів, які перейшли на Vodafone – 200 грн/місяць протягом 12 місяців, далі вартість становитиме 400 грн/місяць.



Тариф Red Unlim Max пропонує безлімітний мобільний інтернет, 800 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та безліміт на розмови в мережі Vodafone. Вартість послуг для клієнтів, які перейшли на Vodafone – 250 грн/місяць протягом 12 місяців, далі вартість становитиме 500 грн/місяць.