Vodafone запустив послугу "Геопошук"

7 сентября 2022, 11:45

Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), запустив послугу Геопошук – рішення для пошуку місцезнаходження близьких.



Послуга дозволяє дізнатись, де знаходиться людина, за яку ви переживаєте. Для цього використовуються технологічні можливості мобільної мережі Vodafone. Щоб користуватись послугою, не потрібно встановлювати ніякі програми. Також абоненту, місцезнаходження якого ви хочете дізнатися, не потрібно мати доступу до інтернету. Інформація передається зручним і звичним захищеним каналом – за допомогою SMS.



Щоб почати користуватись послугою, необхідно отримати підтвердження від людини, місцезнаходження якої ви плануєте переглядати. Для цього треба:

відправити SMS з текстом Старт на номер 5500

у відповідь на SMS надати номер телефона людини, дозвіл якої треба отримати



Після отримання дозволу, можна в будь-який момент пересвідчитись, де знаходиться ваша близька людина. Для цього потрібно надіслати на номер 5500 SMS з текстом Пошук і номером людини, яку хочете знайти. Наприклад «Пошук +380ХХХХХХХХХ». У відповідь прийде повідомлення з координатами: «Абонент +380ХХХХХХХХХ 31.05.22 о 15:10 знаходився в такому радіусі: і посилання на місцезнаходження».



Максимально до послуги можна підключити п’ять номерів. Також SMS з запитом на підтвердження надійде людині, про яку ви турбуєтесь. Наданий дозвіл діятиме 30 днів.



Кожного разу людині, яку ви шукаєте, буде надходити SMS про ваш запит з можливістю відхилити свій дозвіл на перегляд місцезнаходження.



Для безпеки абонента, місцезнаходження якого вас цікавить, ви отримаєте дані про його місцезнаходження з приблизним радіусом 3 км. На карті також будуть вказані дата й час, коли його місцезнаходження було визначено.



Послуга доступна з 7 вересня і надається безкоштовно. Наразі послуга працює в тестовому режимі, відгуки щодо роботи сервісу можна залишати у чаті My Vodafone або за номером 111.