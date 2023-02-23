Vodafone виплатив $12,4 млн у якості відсотків за єврооблігаціями

Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), оголошує про завершення регулярної оплати відсотків за єврооблігаціями.
Незважаючи на складні операційні та фінансові умови, спричинені війною, компанія продовжує обслуговувати свій борг у повному обсязі.
11 лютого 2020 року компанія здійснила свою першу публічну емісію на міжнародних ринках капіталу – 5-річних облігацій («євробондів») – обсягом $500 млн з доходністю 6,20%. Vodafone вдалось отримати найнижчу ціну за всю історію випуску єврооблігацій корпоративним емітентом з України. Згідно з умовами розміщення, купон – процент за розміщеними облігаціями – необхідно сплачувати кожні 6 місяців.
На сьогодні сума залишку за облігаціями складає $400 млн. Компанія вже викупила та погасила раніше терміну $100 млн.
Vodafone Україна успішно працює на міжнародному ринку позикового капіталу з 2018 року.
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