Перше півріччя 2022 року: робота Vodafone в екстремальних умовах війни

30 августа 2022, 13:45

Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), звітує про результати роботи у першому півріччі 2022 року.



Витрати, пов’язані з війною: аварійні роботи на мережі та її відновлення, допомога країні та клієнтам, масові міграції клієнтів за кордон, суттєво вплинули на динаміку основних фінансових показників. Зростання частини фінансових показників у першому півріччі 2022 року досягнуто завдяки успішним результатам перших двох місяців року.

Дохід Vodafone Україна у 1 півріччі зріс на 3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав понад 9,9 млрд грн. Показник OIBDA перевищив 5,76 млрд грн. Маржа OIBDA зросла на 2,1 п.п. до 58,1%. Разом з тим, чистий прибуток склав 663 млн грн.



Капітальні інвестиції в першому півріччі склали 1,276 млрд грн, що менше на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Станом на сьогодні всі елементи базової мережі працюють у звичайному режимі, Vodafone Україна зробила усі необхідні кроки для швидкого переходу на резервний сценарій. Команда Vodafone Україна активно працює над відновленням пошкоджень: близько 87% мережі працює і цифра ця зростає. Усі критичні елементи технічної та ІТ-інфраструктури вже диверсифіковані. Орієнтовна сума втрат активів становить близько 806 млн грн.



Масова міграція через війну суттєво вплинула на розмір абонентської бази. Станом на кінець липня абонентська база оператора склала 16,6 млн. клієнтів. З них 1,76 млн вимушено перебувають за межами країни.



Vodafone продовжує допомагати країні. Станом на кінець липня 2022 року компанія підключила безкоштовні послуги на суму в 270 млн грн для 13 мільйонів клієнтів в Україні. А за кордоном – на суму 596 млн грн для 1,5 млн. абонентів у 32 країнах. Оператор також придбав 10 автомобілів швидкої допомоги на суму 23 млн. грн. Обсяг гуманітарної та прямої фінансової допомоги компанії країні станом на сьогодні оцінюється у 250 млн гривень.