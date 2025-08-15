Lenovo Group опублікувала фінансові результати першого кварталу 2025/26

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) разом зі своїми дочірніми компаніями («Група») оголосила результати першого кварталу 2025/26 фінансового року, повідомивши про значне збільшення загального доходу та прибутку групи. Виручка зросла на 22% у річному обчисленні до 18,8 млрд доларів США, а чистий прибуток збільшився на 108% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 505 млн доларів США. На основі показника, що не відноситься до гонконгських стандартів фінансової звітності, чистий прибуток зріс на 22% у порівнянні з минулим роком і склав 389 мільйонів доларів США, з урахуванням скоригованого негрошового прибутку від справедливої вартості варантів.
Усі основні бізнес-групи продемонстрували стабільне двозначне зростання доходів у порівнянні з попереднім роком, причому комп’ютерний бізнес показав особливо високі результати, продемонструвавши найвищий темп зростання доходів за останні 15 кварталів поспіль і рекордну частку ринку в 24,6%. Різні напрями зростання Групи продовжують набирати обертів, а частка доходів від некомп'ютерних продуктів зросла майже на піввідсотка в порівнянні з попереднім роком і склала 47%. Усі регіони збуту продемонстрували високе або відносно високе зростання доходів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Сильні результати підкріплюють здатність і відданість Lenovo зберігати конкурентоспроможність, підтримувати частку ринку та забезпечувати прибутковість в умовах складного зовнішнього середовища.
На результати вплинули три основні стратегічні фактори. По-перше, завдяки рішучій реалізації своєї гібридної концепції штучного інтелекту Група використовує безпрецедентні можливості штучного інтелекту. По-друге, це зобов'язання щодо постійних інвестицій в інновації, завдяки чому витрати на дослідження і розробки зросли на понад 10% у порівнянні з попереднім роком, що сприяло прогресу Групи в досягненні довгострокових цілей щодо створення персональних і корпоративних AI-двійників. І по-третє, це операційна досконалість, включаючи унікальну модель виробництва ODM+, збалансоване глобальне покриття продажів та модель «Глобальне/Локальне», яка поєднує глобальні джерела постачання та ресурси з локальною доставкою.
Поєднання цих факторів надає Групі максимальну гнучкість та стійкість для проходження ринкових циклів та геополітичної невизначеності. Дивлячись у майбутнє, Lenovo залишається відданим меті впроваджувати новаторські рішення для клієнтів, забезпечувати вищу віддачу для акціонерів та створювати тривалу цінність для всіх зацікавлених сторін і спільнот у світі.
Коментар голови правління і генерального директора Lenovo — Юаньціня Яна (Yuanqing Yang):
«Завдяки стійкості та гнучкості нашого ланцюга поставок і операційній досконалості ми подолали виклики, пов'язані з коливанням тарифів і геополітичною ситуацією, і досягли значного зростання як виручки, так і прибутку. Ці рекордні результати за перший квартал підкреслюють нашу здатність виконувати обіцянку щодо збереження конкурентоспроможності та постійного зростання нашого бізнесу. У перспективі ми будемо й надалі рішуче реалізовувати нашу гібридну стратегію штучного інтелекту, спрямовану на втілення концепції «Smarter AI for all», невпинно впроваджувати інновації в продукти та рішення в галузі персонального та корпоративного штучного інтелекту, а також послідовно зміцнювати нашу операційну конкурентоспроможність, щоб досягти сталого зростання та підвищення прибутковості».
