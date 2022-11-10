Lenovo забезпечує 10 квартал поспіль підвищення прибутковості

10 ноября 2022, 9:15

Lenovo Group оголосила результати діяльності Групи за другий квартал12 поточного фінансового року2, що демонструють підвищення прибутковості рік до року 10-й квартал поспіль.

Чистий прибуток у другому кварталі зріс на 6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, до $541 млн, а дохід Групи зріс до $17,1 млрд, що на 3% більше, ніж торік.

Усі основні підрозділи Групи показали збільшення операційного прибутку, що свідчить про подальший прогрес у досягненні мети Групи щодо подвоєння рентабельності в середньостроковій перспективі. Крім того, диверсифіковані механізми зростання продовжують забезпечувати високі результати напрямків рішень та послуг й інфраструктурних рішень, спостерігаючи двозначне зростання в порівнянні з минулим роком. Дохід Lenovo Group від діяльності, не пов'язаної з ПК, зараз становлять понад 37% від загального доходу Групи. Стабільний баланс грошових коштів Групи означає, що вона продовжує подвоювати інвестиції в напрям досліджень та розробки (R&D) у середньостроковій перспективі, збільшивши витрати на R&D на 15% у порівнянні з попереднім кварталом.

Попри поточні зовнішні виклики, компанія Lenovo залишається гнучкою та зосередженою на реалізації своєї стратегії: забезпеченні постійної прибутковості, шляхом відновлення балансу ресурсів, диверсифікуючи механізми зростання, підвищенні ефективності та скорочення витрат. Lenovo Group бачить довгострокові можливості для розвитку, побудовані на основі нових технологій у сфері ІТ, у міру того, як глобальні тенденції цифровізації та “розумної” трансформації прискорюються. Результати минулого кварталу, а також останніх трьох років продемонстрували, що поєднання стратегії Lenovo та операційної стійкості дозволяє компанії вийти за межі галузевого циклу. Усі ці фактори в поєднанні з інноваційним портфоліо, унікальним гібридним виробництвом і оптимізованим ланцюгом постачання, глобально-локальним принципом і можливостями, а також вдалою ліквідністю допоможе створити додаткові перспективи для забезпечення сталого зростання та підвищення прибутковості.

