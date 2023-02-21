Lenovo представила фінансові результати за третій квартал

21 февраля 2023, 11:45

Компанія Lenovo Group оголосила фінансові результати за третій квартал1 поточного фінансового року2 і повідомила про виручку Групи в розмірі $15,3 млрд та чистий прибуток у розмірі $437 млн.

Виручка Групи від бізнесу, не пов’язаного з ПК, сягнула 41%, а прибутковість залишалася стабільною, оскільки диверсифіковані механізми зростання підрозділів Solutions and Services Group (SSG) і Infrastructure Solutions Group (ISG) збільшили виручку до рекордних $1,8 млрд та $2,9 млрд відповідно, що на 23% і 48% більше, ніж торік. Усі основні бізнес-групи принесли операційний прибуток п’ятий квартал поспіль.

У той час як галузь стикається зі значним макроекономічним тиском, Lenovo бачить довгострокові можливості, оскільки глобальні тенденції цифровізації та інтелектуальної трансформації продовжують прискорюватися, а витрати на ІТ мають відновитися до помірних темпів зростання в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Згідно з дослідженнями, реальний попит у секторі ПК набагато вищий, ніж показують галузеві дані про постачання, оскільки сектор використовує надлишкові запаси. Група очікує, що річне зростання відновиться у другій половині календарного року, а попит серед кінцевих користувачів буде вищим, ніж до COVID-19.

Група продовжує активно діяти для подальшого посилення цінової конкурентоспроможності. Це буде досягнуто шляхом інвестування у високорентабельні механізми зростання, а також зниження операційних витрат. Грошовий баланс компанії Lenovo залишається значним, цикл обороту грошових коштів продовжує вдосконалюватися, і компанія продовжує інвестувати в науково-дослідні розробки та стійкий розвиток, зберігаючи прагнення подвоїти прибутковість у середньостроковій перспективі.Solutions and Services Group (SSG): рекордний дохід і висока маржа

Очікується, що трильйонний ринок ІТ-послуг залишатиметься сильним у середньостроковій та довгостроковій перспективі, а зростання обсягу керованих послуг для хмарних, локальних і периферійних служб збільшить сукупний середньорічний темп зростання (Compound annual growth rate, CAGR) на 7%. Витрати на вертикальні рішення та послуги в освіті, “розумну” роздрібну торгівлю, “розумні” міста та виробництво майже вдвічі перевищують CAGR.

Показники за третій квартал 22/23 фінансового року:

● В останньому кварталі виручка SSG зросла на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала $1,8 млрд, при цьому операційна маржа склала 20,2%, а операційний прибуток збільшився на 12% порівняно з попереднім роком.

● Усі сегменти знову забезпечили високу рентабельність і зростання виручки.

● Сума виручки від рішень і послуг, не орієнтованих на апаратне забезпечення, досягла рекордного зростання на 53%, при цьому керовані послуги зросли майже вдвічі рік до року завдяки TruScale Everything as a Service.

Стійке зростання:

● SSG продовжує інвестувати в створення масштабованих і повторюваних горизонтальних і вертикальних рішень за допомогою Lenovo IP.

● Крім того, SSG розширила рішення для цифрових робочих місць, зміцнила гібридний хмарний портфель і ще більше розширила пропозицію щодо сталого розвитку.

Infrastructure Solutions Group (ISG): рекордна виручка, рекордний прибуток

Очікується, що до 2025 року ринок систем зберігання даних досягне $135 млрд. За цей же період ринок периферійної інфраструктури зросте на 17% в середньорічному обчисленні й досягне $37 млрд, а ринок систем зберігання даних перевищить $35 млрд.

Результати діяльності у третьому кварталі 22/23 фінансового року:

● Виручка ISG за квартал збільшилась на 48% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши історичного максимуму в $2,9 млрд.

● Операційний прибуток збільшився в кілька разів у порівнянні з попереднім роком, досягнувши історичного максимуму в $43 млрд, що свідчить про покращення показників сім кварталів поспіль у порівнянні з попереднім роком.

● Виручка від продажу систем зберігання даних зросла на 35% з початку року, що зробило Lenovo 3-ю найбільшою компанією-виробником у світі. Доходи від продажу систем зберігання даних зросли більш ніж утричі (тепер це 5 місце у світі), а дохід від продажу програмного забезпечення збільшився на 52% — обидва показники досягли історичних максимумів.

Стійке зростання:

● ISG продовжує розширювати свій комплексний портфель інфраструктурних рішень та інвестувати в інновації, зокрема в периферійні обчислення на основі штучного інтелекту та послуги.

● ISG прагне бути одним з найбільш швидкозростаючих постачальників комплексних інфраструктурних рішень у світі, забезпечуючи при цьому баланс між масштабом і рентабельністю.

Intelligent Devices Group (IDG): стабільна рентабельність, експансія в зони зростання

Попри падіння ринку ПК, реальний попит, як свідчать дані про активацію у 2022 році, набагато вищий, і очікується, що ринок стабілізується на вищому, ніж до пандемії, рівні у другій половині 2023 року.

Результати діяльності у третьому кварталі 22/23 фінансового року:

● IDG успішно утримує позицію №1 на ринку персональних комп'ютерів з часткою ринку 23,1%. Компанія також зберегла найкращу в галузі рентабельність на рівні 7,3% завдяки високій конкурентоспроможності продукції, що знайшло своє відображення в лідируючих показниках активації Windows і, як наслідок, покращенні рівня запасів.

● Підрозділ смартфонів був прибутковим 11-й квартал поспіль. Активації преміального продукту Motorola Edge зросли на 74% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

● Преміальний асортимент продукції в сегменті планшетів розширився, а рішення для “розумних” просторів продовжували демонструвати потенціал зростання, здобувши ключові перемоги.

Стійке зростання:

● Інновації продовжують стимулювати перехід від “розумних” пристроїв до “розумних” просторів.

● На нещодавній виставці CES Lenovo Yoga Book 9i отримав історичні 50 нагород як перший у світі повнорозмірний OLED-ноутбук з двома екранами. А Lenovo ThinkPhone від Motorola, перший смартфон компанії, орієнтований на B2B, отримав 15 нагород "Best of CES" завдяки своєму сильному позиціюванню щодо безпеки та продуктивності.

● Вдосконалені цифрові рішення для робочих місць покращують досвід користувачів у гібридних робочих просторах.

