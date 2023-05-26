Фінансові результати Lenovo за 2022/23 фінансовий рік

26 мая 2023, 14:15

Компанія Lenovo Group оголосила результати фінансового року1 та повідомила про виручку Групи у розмірі $62 млрд та чистий прибуток у розмірі $1,6 млрд або $1,9 млрд, якщо оцінювати не за Гонконзькими стандартами фінансової звітності (HKFRS)2.

Рентабельність залишалася стабільною: валова рентабельність і операційна рентабельність досягли найвищих значень за 18 років, а чиста рентабельність, якщо оцінювати не за HKFRS2, не змінилася рік до року. Попри те, що на доходи Групи вплинула низька активність на ринку пристроїв, доходи від бізнесу, не пов’язаного з ПК, сягнули максимуму за фінансовий рік у майже 40%, завдяки диверсифікованим механізмам зростання підрозділів Lenovo Solutions і Services Group (SSG) та Infrastructure Solutions Group (ISG), які збільшили виручку до рекордних $6,7 млрд та $9,8 млрд відповідно, що на 22% і на 37% більше, ніж торік.

Після року індустріальної та глобальної невизначеності у компанії Lenovo бачать позитивні ознаки стабілізації ринку. Група очікує, що у другій половині 2023 року весь ринок ПК і смартпристроїв відновить зростання рік до року, а ринок ІТ-послуг відновить відносно високі темпи зростання — разом це призведе до помірних темпів зростання загального ринку ІТ у 2023 році. У середньостроковій та довгостроковій перспективах цифрова та інтелектуальна трансформації продовжать прискорюватися, що призведе до сильного зростання потенціалу хмарної та обчислювальної інфраструктури.

Грошовий баланс компанії Lenovo залишається значним, цикл обороту грошових коштів вдосконалився ще більше. Здорова ліквідність дозволила Групі продовжувати інвестувати в дослідження та розробки «Нових ІТ» (користувацькі пристрої, периферійні обчислення, хмарні обчислення, мережеву інфраструктуру та штучний інтелект), щоб сформувати свої майбутні основні компетенції. Протягом минулого року Lenovo збільшила річні інвестиції в дослідження та розробки до $2,2 млрд, що на 6% більше, ніж торік.

У четвертому кварталі3 Група серед інших заходів здійснила одноразову реструктуризацію та понесла витрати в розмірі $249 млн, щоб забезпечити приблизно $850 млн щорічної економії витрат, допомагаючи створити надійний фундамент для діяльності Групи у складному ринку і підготувати її для майбутнього зростання.

Рада директорів Lenovo оголосила про остаточні дивіденди в розмірі 3,8 цента США або 30,0 гонконзьких центів на акцію за фінансовий рік, який закінчився 31 березня 2023 року.