Lenovo оприлюднила плани та фінансові результати першого кварталу 23/24

18 августа 2023, 14:45

Lenovo Group оголосила фінансові результати за перший квартал1 і повідомила про виручку Групи в розмірі $12,9 млрд та чистий прибуток у розмірі $191 млн, якщо оцінювати не за HKFRS2.

Дохід від бізнесу, не пов’язаного з ПК, становив 41% доходу Групи, а сервісний бізнес досяг значного зростання та стійкої прибутковості, що ще раз демонструє ефективність стратегії інтелектуальної трансформації Lenovo.

Група продовжує вживати проактивних заходів, щоб підтримувати стійкість співвідношення витрат і доходу (E/R), підтримувати стабільну прибутковість та інвестувати в зростання і трансформацію. Компанія як і раніше прагне подвоїти інвестиції в інновації в середньостроковій перспективі, включаючи додаткові інвестиції в розмірі $1 млрд протягом трьох років для прискорення впровадження штучного інтелекту (ШІ) компаніями по всьому світі. Зокрема це пристрої на базі технологій ШІ, інфраструктурні та інші ШІ-рішення.

Попри складну ситуацію на ринку, минулого кварталу та несприятливі макроекономічні умови, компанія Lenovo бачить ознаки стабілізації та поліпшення, зокрема зниження цін на компоненти, і вважає, що сегмент користувацьких пристроїв дає надії на відновлення та пожвавлення зростання у другій половині поточного3 фінансового року.