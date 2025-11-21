Lenovo демонструє рекордні квартальні результати завдяки ШІ

21 ноября 2025, 16:15

Lenovo Group Limited разом зі своїми дочірніми компаніями (“Група”) оголосила результати другого кварталу 2025/26 фінансового року, повідомивши про значне збільшення загального доходу та прибутку групи. Виручка зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 20,5 млрд доларів США, а чистий прибуток збільшився на 25% у порівнянні з попереднім роком до 512 млн доларів США.



Група продемонструвала двозначне зростання доходів у річному обчисленні за всіма основними бізнес-групами та регіонами продажів. Структура доходів, пов'язаних зі штучним інтелектом, збільшилася на 13% у річному обчисленні, склавши 30% від загального доходу Групи за цей квартал. Зростання було зумовлене високим двозначним зростанням доходів у сегменті серверів зі штучним інтелектом та тризначним зростанням доходів у сегменті ПК, смартфонів і послуг зі штучним інтелектом.



Ці результати підтверджують чіткість стратегії Групи, її операційну досконалість та невпинні інновації. Вони відображають не лише поточну силу бізнесу, а й стійкість унікальної моделі “Global/Local” та бачення компанії, створеної для лідерства в епоху ШІ.



Після початкової хвилі розвитку інфраструктури для ери ШІ тенденції переходять до більш людиноцентричного та бізнес-орієнтованого етапу, оскільки великі мовні моделі стають комерціалізованими, а пріоритети користувачів зміщуються в бік персоналізації та приватного використання. Ця еволюція відкриває нові можливості для різних пристроїв, гібридної інфраструктури та індивідуальних рішень, що дозволяє Групі розширити своє лідерство в персональному штучному інтелекті та надалі реалізувати свою ціннісну пропозицію в корпоративному штучному інтелекті.

У міру стабілізації макроекономічного середовища Lenovo продовжує виконувати свою стратегію гібридного штучного інтелекту та інвестувати в інновації, щоб забезпечити акціонерам стійку довгострокову прибутковість і зробити штучний інтелект справді персоналізованим.

Рада директорів Lenovo оголосила про проміжні дивіденди у розмірі 8,50 гонконгських центів на акцію.



