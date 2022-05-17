Результати Vodafone у 1 кварталі 2022 року: вплив війни

17 мая 2022, 10:15

Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), звітує про результати роботи у першому кварталі 2022 року.

Витрати, пов’язані з війною – аварійні роботи на мережі, допомога країні та клієнтам, масові міграції клієнтів за кордон, суттєво вплинули на динаміку основних фінансових показників. Зростання ключових фінансових показників у 1 кварталі 2022 року досягнуто завдяки успішним результатам перших двох місяців кварталу.



Дохід Vodafone Україна у 1 кварталі зріс на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав майже 5,2 млрд грн. Показник OIBDA зріс на 15%, та перевищив 2,9 млрд грн, що свідчить про ефективність бізнесу. Маржа OIBDA зросла на 2,6 п.п. до 56,7%. Разом з тим, чистий прибуток склав 515 млн грн, зменшення в основному обумовлене коливаннями валютного курсу.



Зростання ключових фінансових показників обумовлене декількома факторами. По-перше, збільшенням користування і кількості користувачів у січні-лютому. По-друге, збільшенням доходів від роумінгу – при цьому, у березні компанія підключила своїм клієнтам безкоштовні послуги у роумінгу на суму 127 млн гривень. Також на фінансові результати позитивно вплинули доходи від фіксованого бізнесу, завдяки діяльності Vega – нового активу у групі Vodafone.



Капітальні інвестиції у першому кварталі склали 376 млн грн. Компанія нарощувала ємність мережі, розбудовувала покриття 4G на основних автошляхах України. З початком війни Vodafone оперативно відновлює зв’язок, підтримуючи стабільність роботи мережі на високому рівні. Наразі більше 90% мережі Vodafone працює.



Війна спричинила масові міграції, і це суттєво вплинуло на розмір абонентської бази. За результатами першого кварталу абонентська база зменшилась на 400 тисяч клієнтів, за рахунок клієнтів передплати. Загалом 1,6 млн клієнтів Vodafone вимушено перебувають за межами країни.



Для того, щоб зв’язок із рідними в Україні не переривався, навіть для людей у скрутному фінансовому становищі, Vodafone у березні почала надавати своїм українським клієнтам послугу «Доступний роумінг», який нині доступний у 27 країнах Європи. Послуга пропонує безкоштовне підключення пакетів мобільного інтернету, хвилин для розмов та повідомлень.



З перших днів війни Vodafone допомагає країні. Щоб підтримати своїх клієнтів у скрутні часи, забезпечити можливість залишатись на зв’язку та отримувати доступ до інформації, компанія підключила своїм клієнтам безкоштовні послуги в Україні на суму в 230 млн грн, за кордоном – на суму 330 млн грн – станом на кінець квітня 2022 року. 13 млн клієнтів вже скористались безкоштовними послугами в Україні. Протягом війни Vodafone надіслав 170 млн інформаційних SMS на замовлення органів державної влади. Обсяг гуманітарної та прямої фінансової допомоги компанії країні станом на сьогодні склав 160 млн гривень.