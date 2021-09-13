NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций на 49 млн $

13 сентября 2021, 17:45

Компания Vodafone Украина, которая является частью NEQSOL Holding, впервые выпустила еврооблигации в объеме 500 млн $ в феврале 2020 года со сроком погашения до 2025 года.

Благодаря динамичному развитию компании и ее хорошим финансовым результатам холдинг принял решение начать выкуп облигаций с опережением на 4,5 года, на сегодняшний день уже выкуплены первые 10%.

С помощью сделки по приобретению Vodafone Украина NEQSOL Holding привнес на украинский рынок практику сложного структурированного финансирования, частью которой стал выпуск еврооблигаций. Значительную часть финансирования сделки по приобретению Vodafone Украина обеспечили в 2019 году высокорейтинговые финансовые институты во главе с J. P. Morgan Securities PLC и Raiffeisen Bank International AG. Однако, помимо этого, NEQSOL Holding инициировал выпуск облигаций компанией Vodafone Украина по правилам европейских регуляторов и применил "финансирование выкупа" (leverage buyout). Этот финансовый инструмент распространен в международной практике слияний и поглощений, однако в Украине за последнее десятилетие сделка по приобретению Vodafone Украина стала первой с использованием такой схемы финансирования.



"После длительного затишья на рынке M&A вследствие двух финансовых кризисов холдинг осуществил крупную международную сделку и применил эффективный финансовый подход из мировой практики. Это показательный пример того, как NEQSOL Holding в роли стратегического инвестора вкладывает средства и управленческую экспертизу в приобретаемые активы, развиваясь вместе с компаниями, входящими в группу. Мы можем с уверенностью сказать, что инвестиция в Vodafone Украина стала очень успешной и перспективной. Vodafone Украина стабильно развивается и своим опытом в сфере телекоммуникаций преумножает экспертизу всего холдинга", — отметил Владимир Лавренчук, региональный директор NEQSOL Holding Украина, член совета директоров "Vodafone Украина".



Под стратегическим управлением NEQSOL Holding компания Vodafone Украина продолжила плановые инвестиции (в первую очередь в расширение покрытия сети 4G), при этом помимо досрочного выкупа еврооблигаций осуществила выплату дивидендов акционерам. По результатам II квартала 2021 года выручка Vodafone Украина выросла на 19%, а чистая прибыль — на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2020 году компания также продемонстрировала двузначный рост, увеличив доход на 14% по сравнению с предыдущим годом. Абонентская база остается стабильной, услугами Vodafone пользуются 19 млн клиентов.

"Мы растем рыночными темпами, а по ряду показателей даже опережаем их. С учетом финансовой стабильности, выполнения финансового плана и плана по инвестициям в компании было принято решение сосредоточиться на управлении задолженностью и сократить ее, уменьшив таким образом расходы на обслуживание долга. Помимо этого, хорошие финансовые результаты позволили вместе с держателями облигаций пересмотреть ковенанты (обязательства по кредиту), что является показателем высокого доверия и уверенности в устойчивом развитии компании. Благодаря пересмотру ковенантов Vodafone Украина станет гибче в отношении дальнейших инвестиций, распределения дивидендов и управления своими ресурсами", — прокомментировал Имран Ахмедзаде, финансовый директор NEQSOL Holding, член совета директоров Vodafone Украина.



