Василь Лацанич возглавит телекоммуникационное направление в NEQSOL Holding

20 сентября 2021, 12:45

NEQSOL Holding объявил о назначении Василя Лацанича Head of Telecom группы.

Должность создана для дальнейшего повышения уровня взаимодействия между холдингом и дочерними телеком-компаниями и поддержки развития холдинга на международной телекоммуникационной арене.

Василь Лацанич обладает более чем 20-летним международным стажем работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе в Нидерландах, Украине, Италии, России, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и Индии. Он владеет глубокими знаниями в области мобильной и фиксированной связи, информационных технологий, банкинге и онлайн-торговли.До прихода в NEQSOL Holding Василь Лацанич работал генеральным директором российского оператора связи Beeline, вице-президентом нидерландской телекоммуникационной компании VEON, а также занимал ряд руководящих должностей в MTS в Украине и на международном уровне, в том числе в качестве вице-президента по стратегии, маркетингу и цифровому развитию в MTS Group. Он получил степень Executive MBA от Лондонской бизнес-школы.

В своей новой должности Василь Лацанич займется стратегическим управлением существующими телекоммуникационными активами NEQSOL Holding, а также расширением рынков присутствия.

На сегодняшний день группа владеет телекоммуникационными активами в Украине, Азербайджане и Грузии.

«В связи с активным развитием NEQSOL Holding мы создали должность Head of Telecom и пригласили Василя Лацанича возглавить это направление на глобальном уровне. Мы уверены, что он усилит команды телеком-активов холдинга и консолидирует опыт и экспертизу этих активов в разных странах. Глубокое понимание рынка и значительный опыт на высоких руководящих позициях в телеком-компаниях позволят Василю поддержать группу компаний в разработке и реализации перспективной телекоммуникационной стратегии для дальнейшего развития во всех странах присутствия», – подчеркнул Юсиф Джаббаров, СЕО NEQSOL Holding.

«Я рад присоединиться к NEQSOL Holding в период активного развития бизнеса. Мои главные приоритеты будут включать дальнейшую интеграцию существующих телекоммуникационных активов холдинга, эффективное развитие конвергентных услуг на рынках присутствия NEQSOL Holding, а также поиск путей развития на новых рынках. Я с нетерпением жду возможности поработать с командами, чтобы открыть новые возможности для бизнеса в телекоммуникационном секторе», – отметил Василь Лацанич.