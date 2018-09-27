Waimea Holding построит в аэропорту Львова карго-терминал

27 сентября 2018, 14:45

Сотрудничество с такой компанией как Waimea Holding, позволит Львовской области не только привлечь в экономику новые капиталовложения, но и расширить деятельность аэропорта.

Waimea Holding планирует начать строительство объектов складской и индустриально-офисной недвижимости. Кроме того, группа в процессе расширения своей деятельности начнет строительство новых грузовых терминалов, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам, которые будут предложены для аренды потенциальным потребителям.

Waimea с 2010 года занимается проектами развития по всей Польше. В течение последних трех лет компания построила 85 тыс. кв. м объектов.