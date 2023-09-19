Турция может стать ведущей страной в мире по электронному экспорту

19 сентября 2023, 12:15

Об этом заявил глава китайской компании Alibaba Group Holding Эванс на встрече с Эрдоганом.

Он сообщил президенту, что компания собирается инвестировать в Турцию $2 млрд. На встрече присутствовал и руководитель крупнейшей турецкой платформы электронной коммерции Trendyol Четин. Эрдогана проинформировали о том, что Alibaba Group Holding уже инвестировала в страну $1,4 млрд через Trendyol. Сейчас же она рассматривает реализацию вложений в центры обработки данных и логистики в Анкаре, а также центры экспортных операций в аэропорту Стамбула.Alibaba Group Holding является одной из ведущих мировых площадок электронной торговли.