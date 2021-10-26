Alibaba потеряла за год $344 млрд рыночной капитализации

26 октября 2021, 12:45

Год назад мало кто мог представить, что китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding столкнётся с огромными проблемами и к настоящему моменту потеряет немалый объём рыночной капитализации.

Всё началось с того, как в октябре прошлого года основатель Alibaba Джек Ма (Jack Ma) выступил с резкой критикой в адрес финансовой системы Поднебесной.

С момента выступления Джека Ма прошёл год и за это время его компания потеряла колоссальные $344 млрд рыночной стоимости, что является крупнейшим падением капитализации за всю историю. В октябре прошлого года стоимость ценных бумаг Alibaba достигла исторического максимума, когда за одну акцию компании давали более $315. Минимальный курс акций Alibaba фиксировался 5 октября этого года, когда цена одной ценной бумаги опустилась до примерно $139. Несмотря на то, что с тех пор курс акций Alibaba несколько восстановился, он всё ещё на 43 % ниже максимума годичной давности.



Напомним, на прошлогодней конференции в Шанхае основатель Alibaba выступил с речью, в которой раскритиковал китайские регулирующие органы за сдерживание инноваций. Вскоре после этого регуляторы остановили первичное размещение акций (IPO) компании Ant Group, которая является дочерним предприятием Alibaba. Позднее в отношении интернет-гиганта было начато антимонопольное расследование, которое закончилось штрафом в размере $2,8 млрд. В этом году китайские власти также последовательно ужесточали контроль за IT-отраслью, образовательной сферой и некоторыми другими направлениями.

(C) 3dnews