Эрдоган планирует договориться с Байденом о поставках истребителей F-16, - Sabah

15 августа 2022, 11:15

Турция уже несколько месяцев ведет переговоры с США о покупке истребителей F-16. И эта же тема будет затронута во время встречи Реджепа Тайип Эрдогана с Джо Байденом в следующем месяце в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Важно знать, что Турция вложила $1,4 млрд в американскую программу F-35, согласно которой Анкара должна была получить истребители. Но так как Турция не избавилась от российских систем противоракетной обороны С-400, Вашингтон исключил страну из программы.Потому Турция предложила соглашение, по которому она будет покупать новые F-16 у США, одновременно модернизируя свой парк из 80 старых F-16.