Турция и США подписали контракт по закупке американских истребителей F-16

14 июня 2024, 12:45

Между Турцией и США уже подписан контракт по закупке американских истребителей F-16, заявил представитель турецкого Минобороны на еженедельном брифинге.

По его словам, в настоящее время ведется работа над деталями в рамках встреч между турецкими и американскими делегациями.26 января Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и Пентагон уведомил Конгресс об этом в тот же день. 11 февраля истек двухнедельный срок для американского Конгресса на рассмотрение и предъявление возражений против сделки по продаже. Таким образом, не осталось никаких препятствий для завершения сделки.