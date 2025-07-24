Германия одобрила поставку 40 истребителей Eurofighter в Турцию

24 июля 2025, 12:45

Правительство ФРГ одобрило экспорт в Турцию 40 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает Der Spiegel.

Решение было принято после закрытого заседания на уровне Федерального совета безопасности. Истребители будут производиться в Британии с использованием комплектующих из Германии. Отмечается, что ФРГ решилась на этот шаг из-за давления со стороны премьера Британии Стармера.Германия уже уведомила Турцию, Британию и Грецию о своем решении. Турецкая сторона обязалась использовать истребители только «в рамках союзнических обязательств НАТО и не против другого члена альянса».