Британия перебросила истребители Typhoon на авиабазу Аль-Удейд в Катаре

26 января 2026, 10:45

"Истребители RAF Typhoon были развернуты в Катаре для выполнения оборонительных задач. Великобритания и Катар на протяжении десятилетий являются тесными партнерами в сфере обороны. Это развертывание укрепляет данные отношения, способствует региональной стабильности и помогает обеспечивать нашу безопасность внутри страны, а также усиливает наши позиции за рубежом", - говорится в заявлении Минобороны Британии на фоне масштабной переброски американских военных сил на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана.