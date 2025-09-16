Британия направит истребители для защиты неба над Польшей

16 сентября 2025, 8:45

Лондон объявил, что истребители Королевских ВВС Typhoon приступят к миссиям по противовоздушной обороне в польском воздушном пространстве в рамках операций НАТО.

Это решение было принято после того, как на прошлой неделе российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.Британские самолеты присоединятся к силам Дании, Франции и Германии, уже участвующим в укреплении восточного фланга альянса. «Это не просто демонстрация силы. Это реальный вклад в защиту не только польского неба, но и всей системы безопасности НАТО», - заявил премьер Британии Стармер.