Португалия разместила истребители в Польше на 2 месяца

17 сентября 2020, 12:45

Это размещение самолетов является частью плана действий по повышению готовности в восточной части НАТО.

Португалия разместила четыре истребителя F-16 в Польше в рамках миссии НАТО по усилению присутствия на восточном фланге альянса.«…Четыре F-16M прибыли в Польшу, присоединившись к 70 военных, прибывших на авиабазу Мальборк несколькими днями ранее. Эта миссия направлена на укрепление восточного фланга НАТО…», — говорится в сообщении.Португальские истребители будут находиться в Польше два месяца. Это размещение является частью плана действий по повышению готовности, включает ряд наземных, морских и воздушных мероприятий в восточной части территории Альянса, в том числе обучение, направленные на коллективную оборону и урегулированию кризисов.