Постпред США при НАТО допустил продажу Турции истребителей F-35

14 июля 2026, 12:45

Постоянный представитель США при НАТО Уитакер заявил, что продажа Турции американских истребителей F-35 остается возможной, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

По его словам, в Конгрессе США по-прежнему обеспокоены риском возможного доступа РФ к технологиям F-35 из-за приобретенных Турцией российских С-400. Вместе с тем Уитакер выразил уверенность, что президент Трамп сможет достичь соглашения с турецким коллегой Эрдоганом, которое позволит продвинуть сделку.При этом дипломат подчеркнул, что даже в случае возвращения Турции в программу F-35 и выполнения всех требований американского законодательства поставки самолетов начнутся не сразу. Одним из ключевых условий для реализации сделки, по его словам, остается урегулирование вопроса с российскими системами С-400.