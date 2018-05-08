Почему Турция не получит новые истребители F-35

8 мая 2018, 9:15

Соединённые Штаты Америки, возможно, откажут минобороны Турции в продаже истребителей 5-го поколения F-35.

Все дело в том, что Турция планирует приобрести у РФ новейшие системы ПВО С-400, что противоречит статуту участников НАТО и соответственно предыдущим договоренностям Турции и США. В отношении Турции могут быть введены санкции, которые запрещают продавать этой стране американское вооружение, что может создать серьёзную проблему. Тем не менее, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что какие-либо санкции со стороны Соединённых Штатов Америки могут привести к серьёзным проблемам для этой сверхдержавы, однако, что именно под этим следует подразумевать, пока что остаётся неизвестным. Следует уточнить, что Турция одновременно нуждается и в российских зенитных ракетных системах С-400, и в американских истребителях F-35, предполагается приобрести до 100 самолётов 5-го поколения, в связи с чем, Турция не может просто отказаться от чего либо, и идёт наперекор советам США.