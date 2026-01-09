ZRY222: новий китайський "міні-танк-дрон"

9 января 2026, 11:15

У підрозділах Східного командування PLA в навчаннях засвітився новий бойовий робот ZRY222 – гусеничний безпілотний вогневий модуль з ракетами, кулеметом і сенсорами, керований з броньованого Mengshi.

ZRY222 масою близько 1,2 тонни працює як фронтовий вогневий підтримувач: чотири керовані ракети, 7,62-мм кулемет і оптико-електронний блок дозволяють вести розвідку й придушувати цілі на малих дистанціях, рухаючись паралельно зі штурмовими групами.



Оператор сидить у захищеному Mengshi з консоллю – це знижує ризики для живої сили, але створює залежність від радіоканалу та захищеності ланцюжка управління.



Цей робот вписується у ширший тренд PLA: робособаки зі зброєю для розчищення будівель, САУ SH16 та новий основний танк Type 100 із радикально скороченими екіпажами й заточуванням під управління дронами та баражуючими боєприпасами. Китай послідовно перетворює наземний бій на екосистему людино-машинного тандему, де танк, безпілотник і UGV працюють як єдиний «рой».

Поява ZRY222 в бойових підрозділах означає, що Пекін не просто тестує роботизовані платформи, а пробує вшити їх у тактику наступу на ключовому для Тайваню театрі. Але поки ми бачимо лише навчальні епізоди, без даних про роботу під РЕБ, втрати, «френдлі-файр» і ресурс. Якщо PLA вдасться довести таку техніку до масового й надійного застосування, сухопутний бій у Східній Азії стане ще більш безособовим і дистанційним.