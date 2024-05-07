У Бучі протестували новий бронезахист

7 мая 2024, 10:45

У Бучі відбулися випробування нового виду бронезахисту – спеціальної бронековдри від українського виробника «Українська броня».

Цей виріб може надійно захистити від уламків та вогнепальної зброї. Її можна використовувати як ноші для евакуації поранених, укріплення оборонних споруд, захисту військових та броньованого захисту автомобілів.Випробовували бронековдру військовослужбовці територіальної оборони, протиповітряної оборони, десантно-штурмових військ та сухопутних військ.Незважаючи на потужний вогонь з ручних гранат, гранатометів та автоматичної зброї, бронековдра продемонструвала високі захисні властивості та витримала випробування.