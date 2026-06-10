Україна створила власний аналог ракет Patriot і вже провела перші випробування

10 июня 2026, 14:45

Компанія Fire Point повідомила про успішні перші льотні випробування ракети FP-7.x, призначеної для перехоплення балістичних ракет і дронів.

За словами розробників, вартість однієї такої ракети становитиме приблизно $700 тисяч, у той час як Patriot PAC-3 коштує близько $3,8 млн. Виробництво планують розпочати вже в серпні, а перші готові вироби можуть з'явитися у 2027 році.Як пише FT, система навряд чи зможе повністю замінити Patriot, але може стати важливим доповненням української ППО і допомогти закрити дефіцит дорогих західних ракет-перехоплювачів.