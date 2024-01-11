КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет

11 января 2024, 15:37

Північна Корея може продати РФ нові типи тактичних керованих ракет на додаток до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності для використання у війні з Україною.



Як повідомляє видання, станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5 000 контейнерів з озброєнням, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона снарядів калібру 152 міліметри або близько 400 000 артилерійських снарядів калібру 122 міліметри.