КНДР робить ставку на "розумні" ракети

29 мая 2026, 8:45

Північна Корея провела випробування нового покоління тактичного озброєння — від модернізованих 240-мм керованих реактивних снарядів до тактичних крилатих ракет із елементами AI-наведення.



Найважливіший момент тут — КНДР поступово відходить від концепції “масованого неточного вогню” та переходить до моделі високоточного тактичного ураження. Особливо це видно на прикладі нової тактичної крилатої ракети для артилерійських бригад поблизу кордону з Південною Кореєю.

Заявлена комбінація TERCOM-навігації, автономного управління та AI-корекції польоту — це вже рівень значно складніших систем, ніж класичні північнокорейські реактивні комплекси попередніх поколінь. Фактично Пхеньян намагається створити дешевший аналог високоточної далекобійної зброї, яка здатна працювати в умовах придушення GPS і насиченої ППО.Окремо варто звернути увагу на модернізацію систем автоматизації пускових установок. Це свідчить про перехід КНДР до мережево-центричної логіки ведення бою, де ракети, РСЗВ, розвідка та командні системи інтегруються в єдиний контур швидкого ураження.При цьому дальність до 100 км для таких систем має критичне значення саме на Корейському півострові. У разі конфлікту це дозволяє КНДР завдавати високоточних ударів по аеродромах, штабах, ППО та логістиці Південної Кореї практично одразу після початку бойових дій.Північна Корея більше не є лише “країною масової артилерії”. Пхеньян поступово перетворює власні ракетні сили на інструмент високоточної тактичної війни, активно інтегруючи елементи автономної навігації, автоматизації та штучного інтелекту.