КНДР випробувала балістичні ракети з бойовою частиною майже 5 тон

Ця тактична балістична ракета нового типу оснащена надвеликою боєголовкою зі звичайним зарядом вагою 4,5 тонн.
На вказаних випробуваннях її запустили в ціль на відстані ~ 320 км.
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