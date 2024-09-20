20 сентября 2024, 13:15

КНДР випробувала балістичні ракети з бойовою частиною майже 5 тон

Ця тактична балістична ракета нового типу оснащена надвеликою боєголовкою зі звичайним зарядом вагою 4,5 тонн.

На вказаних випробуваннях її запустили в ціль на відстані ~ 320 км.


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