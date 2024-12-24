КНДР передала росії балістичні ракети KN-15

Про це повідомляють росЗМІ.
Ці ракети можуть вражати цілі на відстані від 1200 до 2000 км, в залежності від модифікації, а вага бойової частини складає від 500 до 1000 кг.
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