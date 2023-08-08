Німеччина досягла консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus

Про це із посиланням на власні джерела повідомив заступник голови Комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв. За його словами, цими ракетами можна вражати цілі на півдні Криму.
"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б'ють на 500 км і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму", – зазначив він.
Ракети Taurus здатні розвивати швидкість 800-900 км/год та вражати цілі на відстані до 500 км. Taurus підходять для атаки на бункери, аеродроми, мости та шляхи постачання, можуть нести 480 кг вибухівки та мають гостру частину зі спецсталі, що пробиває кілька метрів залізобетону.
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