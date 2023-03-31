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31 марта 2023, 10:15
Росія намагається придбати боєприпаси у Північної Кореї
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі.
За його словами, РФ планує обміняти продукти харчування на боєприпаси. Як же це схоже на РФ.
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