Росія намагається придбати боєприпаси у Північної Кореї

31 марта 2023, 10:15

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, РФ планує обміняти продукти харчування на боєприпаси. Як же це схоже на РФ.